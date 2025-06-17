Andorra presenta tres esportistes als Jocs Mundials de Trasplantats
Mari Martínez i Kiko Castillo en ciclisme i Toni Gamero, en dards, buscaran la medalla
Andorra presentarà, per primera vegada, tres esportistes als Jocs Mundials de Trasplantats que se celebraran a la localitat alemanya de Dresden. Mari Martínez i Kiko Castillo, en ciclisme i en les modalitats de crono i ruta, i Toni Gamero, en dards, seran els esportistes andorrans que buscaran la medalla en l'esdeveniment que tindrà lloc del 17 al 24 d'agost. Uns jocs on participaran més de 2.000 esportistes trasplantats de més de 50 països diferents, que esdevé en una reunió de persones que passen pel mateix procés vital i que, amb el leitmotiv de l'esport, poden agrair la tasca dels donants, visualitzar la seva necessitat i donar esperança a tots aquells que romanen en llista d'espera.