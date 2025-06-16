BTT
Tell i Hooijschuur s’imposen a la primera Only Warriors de BTT
Dani Tell i Manon Hooijschuur van imposar-se a la primera edició de la cursa Only Warriors by Commencal, prova open de descens celebrada a Pal-Arinsal. Prop de 200 corredors d’Andorra, Espanya i França van prendre part en aquesta cursa amb sortida al Pic del Cubil i arribada a la base del telecadira Josep Serra.
A la categoria elit masculina, Tell va imposar-se a Pol Font i Fabián Ciria, mentre que a la cursa femenina la més ràpida va ser Manon Hooijschuur, ciclista del Furious Club de Pal-Arinsal. A més, Nacho Ballester va endur-se la victòria en categoria júnior, i Kai Baidez va fer-ho entre els cadets. Els vencedors van rebre forfets de temporada per al Bike Park, així com obsequis de la marca Commencal.