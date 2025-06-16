Ciclisme
La Purito esgota les 2.000 inscripcions per a la novena edició
Alejandro Valverde serà el ciclista convidat aquest 3 d'agost
La novena edició de la Purito ha esgotat les 2.000 inscripcions quan encara falten uns dos mesos per a la celebració de la marxa cicloturista, que serà el 3 d'agost, i que mantindrà les tres curses; la de 115km, 80km i 30km. L'organitzador Joaquim Rodriguez ha destacat que "considerem que aquesta és una xifra de participants assumible i que pugui garantir una marxa de qualitat" i ha afegit que "la Purito va començar al 2015 con un joc i s'ha convertit en una prova increïble". En l'edició anterior el 93% dels corredors van ser turistes i el 57% eren repetidors i, en la d'enguany, el convidat serà Alejandro Valverde, guanyador de La Vuelta al 2009 i campió del Món al 2018, entre d'altres victòries.