CURSES DE MUNTANYA
Ordino es consolida com a epicentre del trail
3.200 corredors han disputat les cinc curses de l’esdeveniment
Ordino va viure la tercera i última jornada de competició de la cinquena edició de la Trail 100 Andorra by UTMB, una de les proves heretades de l’Andorra Multisport Festival, organitzat per Ironman. Més de 3.200 corredors van participar al llarg del cap de setmana en alguna de les cinc curses (també va haver-n’hi una per a nens). El director regional del grup Ironman al sud d’Europa, Agustí Pérez, va fer una valoració positiva de la cursa i va manifestar que “en cinc anys hem aconseguit una cosa molt gran i és sens dubte gràcies al treball en equip”, i va agregar que “l’impacte d’aquesta cursa va molt més enllà del recorregut, es tracta de la qualitat de l’esdeveniment”. A més, Pérez va assenyalar que “l’ambient que es viu a Ordino és simplement espectacular, i això és un dels elements que fan realment especial aquest esdeveniment”, a més de concloure que “sens dubte, la Trail 100 Andorra ja és un referent mundial dintre de les UTMB World Series”.
Valentin Benard i Elisabeth Ríos guanyen l’ultra
Últims vencedors
L’última jornada de competició va coronar com a vencedors Alain Santamaría i Naiara Irigoyen en els 21 quilòmetres, i Javier Sanchez i Rose-Marie Gadiolet a la prova de 10 quilòmetres. A més, ahir va completar-se també la cursa reina, l’ultra de 105 quilòmetres, amb triomfs finals de Valentin Benard i Elisabeth Ríos.