Bàsquet
El MoraBanc augmenta un 4% els preus dels abonaments
El lema "Només aquí", emmarca la campanya de socis per a la propera temporada
Amb el lema de "Només aquí" i "Per viure-ho has de ser-hi" el MoraBanc Andorra ha engegat la campanya de socis i abonats per a la propera temporada, la 25-26, a la Lliga ACB. L'entitat tricolor exposa uns preus que inclouen un augment del 4% dels abonaments i una forquilla que va des dels 237 euros als 48, depenent del sector on es tingui la localitat. El MoraBanc també manté les dues modalitats de carnet, la dels socis -que no dona accés al pavelló i que manté els preus de la temporada passada- i l'abonat, que es requereix per poder disposar d'un seient al pavelló. A més, el club ofereix una promoció -des del 25 de juny al 4 de juliol- amb descomptes de fins el 40% respecte els preus ACB. El dia 5 ja s'aplicaran les tarifes ACB i uns costos d'entre 395 euros el més car i 80 el més barat. D'altra banda, el MoraBanc tindrà una nova grada d'animació, ubicada al sector C3 on hi és actualment la Penya Tricolor, i, en una decisió consensuada amb la pròpia Penya Tricolor i la Sisè Jugador, s'uniran forces per crear un espai d'animació més intensa i centralitzada.