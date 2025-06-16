TRIAL
Marcelli guanya la prova del Campionat d’Espanya de trial a Sant Julià
El pilot gallec Gabriel Marcelli va endur-se la victòria a la prova del Campionat d’Espanya de trial celebrada aquest cap de setmana a Sant Julià de Lòria. El pilot de Montesa, company del resident Toni Bou al Mundial, va ser el més regular i va completar les dues voltes al recorregut amb 18 punts de penalització amb un triomf que va servir-li també per situar-se líder del certamen.
La segona posició al podi va ser per a Alex Canales, que va fer 22 peus, mentre que el podi va completar-lo Aniol Gelabert, que va fer 27 punts de penalització al llarg de les dues voltes. El principal favorit a endur-se el triomf i que arribava líder a Sant Julià de Lòria, Jaime Busto, va tenir una mala jornada i va finalitzar en cinquè lloc amb 37 punts.
A la resta de categories, Pau Dinarès va imposar-se en TR2, Rodrigo Marchal va fer-ho en TR3 i Daniel Comas, en TR4. Queralt Fontdevila va vèncer en TR1 femení.