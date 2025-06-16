PIRAGúiSME
Doria cau a vuitens de final en caiac cross a la Copa del Món de Pau
Mònica Doria va caure eliminada als vuitens de final de la Copa del Món de piragüisme de Pau en la modalitat de caiac cross. La palista havia estat 23a a la baixada qualificatòria, però no va poder passar a quarts de final a la primera eliminatòria després de quedar tercera darrere d’Evy Leibfarth i Miren Lazkano.
D’altra banda, tant Laura Pellicer com Nil Checa no van poder superar les classificatòries i van quedar fora de les eliminatòries. En el cas de la palista, va ser 45a i antepenúltima a més de 8 segons del millor temps, a més de saltar-se una porta, i va quedar així sense opcions. Checa, per la seva banda, va marcar el 57è millor temps de 82 participants.
La següent prova de la Copa del Món serà l’últim cap de setmana de juny a Praga, i després el circuit mundial s’aturarà fins a l’agost.