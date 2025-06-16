MOTOCICLISME
Cardelús, fora del top 10 a la segona cursa a Misano
Xavi Cardelús va tancar el cap de setmana de competició al circuit Marco Simoncelli de Misano amb una 12a posició a la segona de les curses del Campionat del Món de Supersport. Igual que dissabte, el pilot va sortir 17è ahir i va perdre algunes posicions i va quedar força endarrerit. Això va obligar-lo a remuntar, i va poder anar pujant posicions fins a creuar la línia de meta en 12a plaça.
Després de la cursa, el pilot de l’equip Orelac Verdnatura va assenyalar que “tornem a la zona de punts tres curses després amb aquesta dotzena posició, tot i que no és el lloc que ens agradaria ni que ens correspon, perquè tenim potencial per estar al voltant de les cinc primeres posicions”, i va afegir que “toca analitzar el que ha passat a les dues últimes cites del Campionat, en què les coses no han acabat de sortir bé”.
La següent cita del Mundial serà a mitjans de juliol (de l’11 al 13) al traçat britànic de Donington Park.