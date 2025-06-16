TENNIS
Andorra obre la Billie Jean King Cup contra Malta
Andorra encetarà avui la participació en la Billie Jean King Cup (l’equivalent femení de la Copa Davis) davant de Malta. Les tricolors van quedar enquadrades al grup B del grup 3 europeu, i s’enfrontaran també a Armènia i San Marino.
Així doncs, l’equip estarà format per Vicky Jiménez Kasintseva, Laura Pichel, Judit Cartañà i Maria Campamà, i el capità serà Joan Jiménez. El torneig tindrà tres grups, i els vencedors passaran a disputar una altra lligueta a la recerca de l’ascens al grup 2, que serà per al conjunt que guanyi aquesta segona lligueta.