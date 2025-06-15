PIRAGÜISME
Mònica Doria tanca el top 10 a la final de canoa al canal de Pau
La palista toca tres portes i es queda sense cap opció de lluitar per les medalles a França
Mònica Doria va ser desena a la final de canoa de la Copa del Món de piragüisme en eslàlom celebrada a la localitat francesa de Pau. La palista de la FACC (Federació Andorrana de Canoa i Caiac) no va tenir el seu millor dia, i va entrar a la final per tot just una dècima, ja que va ser 12a i va quedar-se amb l’última plaça que donava accés a la lluita per les medalles, amb només 0”19 de marge respecte a la 13a posició. Tampoc va tenir el dia Laura Pellicer, que va ser 40a a la baixada qualificatòria a més de mig minut del millor temps.
Ja a la gran final, Doria no va poder mostrar la seva millor versió i va sumar tres tocs a les portes 7, 9 i 22 que van impedir-li lluitar per les medalles, ja que va finalitzar desena, molt lluny de les millors. La palista va fer un temps de 125”59 que va deixar-la a 17”97 de la vencedora, l’australiana Jessica Fox, que va estar acompanyada al podi per la txeca Gabriela Satkova, i per la francesa Angèle Hug.
La competició a Pau es tancarà avui amb la modalitat de caiac cross, en què a més de Doria i Pellicer hi serà també el jove Nil Checa, que no va participar ahir en canoa. Pellicer a les 10.30 hores i Doria a les 10.50 hores seran les primeres a entrar en acció i Checa ho farà a les 11.23 hores amb les qualificacions. Les eliminatòries arrencaran a les 14.10 hores.