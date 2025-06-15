CURSES DE MUNTANYA
Loïc Rolland i Pirjo Saukko s’imposen a la cursa de 50 quilòmetres
El francès Loïc Rolland i la finlandesa Pirjo Saukko van imposar-se a la cursa de 50 quilòmetres de la Trail 100 Andorra by UTMB, que va viure ahir la segona jornada de competició.
A la prova masculina, Rolland va dominar la cursa des de l’inici, es va acabar imposant amb un registre de 5 h 07”42 i va superar per tot just cinc minuts l’andorrà Samu Ponce, que va pujar al podi amb el segon lloc. L’última de les posicions d’honor va ser per a Martí Lázaro, tercer a 24 minuts del triomf. A la cursa femenina, la victòria va ser per a la finlandesa Pirjo Saukko, que va imposar-se amb un temps de 6 h 53’15”, amb un avantatge de 14 minuts sobre les espanyoles Cristina Bes, segona classificada, i 16 d’Isabel Llorach, tercera. La primera andorrana va ser Inés Bafaluy, que va ser 21a.
La Trail 100 Andorra by UTMB viurà avui l’última jornada de competició amb la celebració de les curses curtes de 10 i 21 quilòmetres. La primera a arrencar serà la de 21 a les 8.00 hores, i a les 9.00 ho farà la de 10. A partir de mig matí, a més, es faran les cerimònies d’entrega de premis de totes les distàncies.