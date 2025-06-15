FUTBOL
L'hora de la veritat
L’FC Andorra rep la Ponferradina a l’anada de la final del play-off d’ascens a Segona Divisió
L’FC Andorra enceta la final del play-off d’ascens a Segona Divisió amb el duel d’anada davant de la Ponferradina (17.00 hores, Estadi de la FAF) a la recerca d’un triomf per encarrilar la sèrie abans d’anar al Toralín la setmana vinent. Els precedents d’aquesta temporada no són gaire positius per als tricolors (van empatar 1-1 al setembre a casa, i van perdre a fora al gener en el primer partit de Beto Company a la banqueta com a primer tècnic), però la realitat és que l’equip del Principat ha canviat molt des de llavors, i arriba a aquest moment clau de la temporada en forma i amb una molt bona dinàmica, com demostren els resultats, amb sis victòries en els vuit últims duels, inclosos els dos triomfs contra l’Eivissa a les semifinals del play-off.
Però en una final, encara que sigui a doble partit com aquesta, tot el que ha passat abans no serveix per a res, i el tècnic tricolor, Beto Company, va assenyalar que “això són mínim 180 minuts, i màxim 210 si hi ha pròrroga, i no es cremen totes les naus en els 90 minuts de l’anada”, i va afegir que “com ja vam veure, fins i tot tenint una bona renda ens va tocar anar a Eivissa a patir, així que l’important és que estem tranquils”. Sobre com ha d’afrontar el partit l’equip, l’entrenador català va destacar que “som conscients del que volem fer, i no farem grans invents. Veurem l’Andorra de sempre, pressionant, agressiu, valent i prenent riscos”, a més d’agregar que “volem un Andorra que vol anar a fer gols perquè és l’únic camí per estar a Segona Divisió d’aquí a uns dies, així que estem tranquils i confiats, però amb confiança bona que ens creiem capaços de fer-ho, i tenim una il·lusió màxima”.
La Ponferradina va acabar la lliga en segon lloc amb cinc punts més que els tricolors, i Company va afirmar que “jo crec que és un rival que en determinats moments voldrà pressionar a dalt i forçar el nostre error, però també és un rival que defensa molt bé i si cal enfonsar-se, s’enfonsa”. A més, va declarar que “és un rival tan marcadament ofensiu com va ser-ho l’Eivissa a l’anada, així que tenim tots els escenaris oberts i estem preparats per això, perquè ens enfrontem a un rival boníssim, i a hores d’ara els partits es decideixen per petits detalls de ser forts i poderosos a les dues àrees”.
La 'Ponfe', valenta
Si l’FC Andorra té clar que buscarà ser valent, igual de clar ho té la Ponferradina. I és que el seu tècnic, Javi Rey, va manifestar que “hem de proposar, perquè quedar-te enrere contra un equip com l’FC Andorra és un suïcidi. Serem molt valents, intentarem prendre’ls la pilota com ja vam fer a la primera i la segona voltes. Possiblement, som davant dels dos partits més importants de les nostres vides”.
PÚBLIC
L’FC Andorra preveu un gran ambient a l’Estadi de la FAF d’Encamp per al partit d’anada de la final del play-off d’ascens. Després que 3.141 persones presenciessin el duel contra l’Eivissa, la idea de l’entitat és que avui se superi aquesta xifra, i és que ja s’havien retirat més entrades que per al duel contra els balears. Al tancament d’aquesta edició, quedaven unes 1.000 entrades a la venda (la instal·lació de la federació té capacitat per a unes 5.200 persones), i l’entrada final dependrà de l’assistència dels abonats, que tenien un tiquet gratuït extra.