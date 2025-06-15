Futbol
L’FC Andorra empata davant de la Ponferadina (1-1)
Manu Nieto ha igualat per als tricolors el gol inicial visitant
L’FC Andorra ha empatat 1-1 davant de la Ponferradina a l’anada de la final del play-off d’ascens a Segona Divisió. Els tricolors, que han arrencat perdent després d’un gol visitant a la primera meitat, han fet mèrits per capgirar el marcador a la segona meitat després que Manu Nieto igualés el duel.
Els tricolors han tingut la pilota des de l’inici, però no aconseguien que passessin coses. De fet, el guió inicial sembla plantejat per la Ponferradina, que no volia que hi hagués gaire moviment, pensant possiblement a rematar-ho tot la setmana que ve a domicili. Les poques arribades de l’FC Andorra eren amb la pilota aturada, com en una falta lateral rematada per Bomba massa forçat. Però en un tres i no res i gairebé sense que ningú ho esperés, els visitants s’han plantat a la zona atacant per l’esquerra, i Álvaro Bustos ha posat una pilota al segon pal que ha rematat gairebé sol Borja Valle amb el cap. Nieto ha provat de reaccionar amb un tir llunyà que ha sortit desviat, però el que ha estat a punt d’arribar ha estat el segon amb un tir de Yeray des de camp propi que s’ha estavellat al travesser en veure a Ratti avançat. L’FC Andorra ha tingut l’empat al temps afegit amb una falta directa d’Álvaro Martín que ha tret Prieto, i el marcador ja no s’ha tornat a moure abans del descans.
A la represa, el públic s’ha encès de valent reclamant un penal força clar sobre Lautaro, en una acció que ha suposat l’expulsió d’un dels ajudants de Beto Company, Carles Manso. Això ha esperonat no només a l’afició, sinó també a l’equip, que ha tingut els seus millors minuts, com en un tir de Lauti que ha tret Prieto, o en un xut d’Álvaro Martín que també ha tret en dos temps el porter visitant. La Ponfe esperava al darrere i ha passat a jugar amb defensa de cinc, i buscava fer mal amb la pilota aturada, com en una acció que ha atrapat Ratti. Però l’FC Andorra mereixia el gol i l’ha acabat trobant gràcies a Manu Nieto, que ha aprofitat un refús d’Andrés Prieto després d’un tir de Molina per marcar a plaer l’empat. I gràcies, perquè els tricolors han embogit amb el gol i han estat a punt de remuntar a les dues jugades següents, primer amb un tir d’Álvaro Martín, i després amb un d’Almpanis.
Els tricolors estaven completament bolcats a la recerca del gol que remuntés el partit, i això feia deixar també de tant en tant espais al darrere perquè la Ponferadina sortís ràpidament. Però les ocasions eren totalment de l’FC Andorra, com en un xut de Molina des de la frontal que s’ha estavellat al pal. Els visitants, veient el que els venia a sobre, s’han dedicat a perdre temps perquè anessin passant els minuts, contagiant així al tram final a uns tricolors que s’han hagut de conformar amb l’empat en una eliminatòria que es decidirà dissabte vinent al Toralín.
Fitxa tècnica
FC ANDORRA 1: Ratti; Casadesús, Molina, Bomba, Vilà; Morán, Álvaro Martín, Villahermosa; Nieto, Lauti, Cerdà.
SD PONFERRADINA 1: Prieto; Carrique, Sibille, Novoa, Andoni López; Doué, Esquerdo, Yeray, Bustos; Cortés, Borja Valle.
CANVIS: Almpanis per Cerdà (55’); Alende per Morán (75’); Clemente per Casadesús (83’); Álvaro Peña per Villahermosa (83’) i Iván R. per Martí Vilà (83’) –FC Andorra–; Álex Costa per Cortés (26’); Andújar per Valle (55’); A. Ramón per Doué (74’); Ernesto per Yeray (74’) i Markel per Bustos (74’) –SD Ponferradina–.
GOLS: 0-1, Borja Valle (35’); 1-1, Nieto (66’),
ÀRBITRE: Alejandro Ojaos Valera (Múrcia).
TARGETES: Grogues a Erik Morán i Lauti -FC Andorra-; Novoa -Ponferradina-.
ESTADI: Estadi de la FAF (Encamp), amb 4.051 espectadors.