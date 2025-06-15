Piragüisme
Doria es queda a les portes dels quarts de final del caiac cross a Pau
Laura Pellicer i Nil Checa no han pogut accedir a les eliminatòries
Mònica Doria s'ha quedat a les portes dels quarts de final de caiac cross a la Copa del Món de Pau. La tricolor ha accedit als vuitens de final en 23a posició, però no ha pogut entrar als quarts de final després de quedar tercera a la seva eliminatòria. Per la seva banda, Laura Pellicer i Nil Checa no han pogut accedir a les eliminatòries després de ser 45a i 57è, respectivament.