BTT
Dani Tell i Manon Hooijschuur s’imposen a la primera Only Warriors
Nacho Ballester i Kai Baidez han estat els guanyadors júnior i cadet de la nova competició
Dani Tell i Manon Hooijschuur s'han imposat a la primera Only Warriors by Commencal de Pal Arinsal. Tell ha marcat un temps d'1'54''22, i el podi masculí l'ha completat Pol Font i Fabian Ciria. Per la seva banda, la victòria en categoria Elit femenina se l'ha endut Manon Hooijschuur, amb un temps de 2'49''40. El segon millor temps del dia (1'56''29) ha estat pel rider júnior Nacho Ballester, que s'ha imposat en la seva categoria. En la categoria cadet, el guanyador ha estat Kai Baidez, amb un temps de 2'06''64.