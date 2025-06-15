MOTOCICLISME
Cardelús acaba 17è a la primera cursa al circuit de Misano
Xavi Cardelús va ser 17è a la primera de les curses del Campionat del Món de Supersport que es disputen al Circuit Marco Simoncelli de Misano. El pilot de l’Orelac Verdnatura arrencava des de la 17a posició en una cursa que va començar ja malament després de tocar-se a l’inici amb l’italià Niccolò Antonelli i perdre cinc posicions. Cardelús va anar remuntant, però no va poder accedir als punts i va ser 17è. Després de la cursa va manifestar que “hi ha alguna cosa que no està acabant de funcionar i hem de mirar bé per trobar la solució, perquè la dissetena posició d’avui no és el lloc on he d’estar”. La segona carrera serà avui a les 12.35 hores.