TENNIS

Andorra planta cara però cau contra Kosovo

Els tricolors guanyen el primer punt, però es queden sense ascens

L’equip nacional de la Copa Davis.

L’equip nacional de la Copa Davis.FAT

Marc Basco
Marc Basco
Andorra la Vella

Andorra va quedar-se sense opcions de pujar al grup 3 europeu de la Copa Davis després de caure per 2-1 davant de Kosovo al play-off d’ascens en una eliminatòria en què els tricolors no només van donar la cara, sinó que van tenir la gesta força a prop. De fet, l’equip nacional va arrencar enduent-se el primer punt després de l’espectacular triomf d’Èric Cervós davant de Jasin Jakupi en tres sets. El tennista va endur-se el primer al tie-break per 7-6 (7-2), va caure al segon per 3-6, però es va acabar enduent la mànega definitiva per 6-2, per donar així el primer triomf a Andorra.

“Ho hem tingut molt, molt a prop, com feia molts anys que no passava”
Jean-Ba Poux, Capità de la Copa Davis
 

Al segon duel individual, Vullnet Tashi, el millor jugador en aquest grup 4 europeu, no va donar cap opció a Damien Gelabert i es va acabar imposant per 6-0 i 6-0. Per últim, i en el partit de dobles, Cervós i Gelabert van veure’s les cares amb Tashi i Doni Gashi en un partit igualat en què van plantar cara, però que es va acabar decantant a favor dels kosovars per petits detalls amb el 6-4 i 6-4 final en el marcador.

Un cop acabada la participació nacional en aquesta Copa Davis, el capità Jean-Ba Poux va manifestar que “ho hem tingut molt, molt a prop com feia molts anys que no passava”.

La següent gran cita del tennis nacional serà l’estrena de l’equip femení a la Billie Jean King Cup a partir de dilluns a Moldàvia. L’equip estarà format per Vicky Jiménez, Laura Pichel, Judit Cartañà i Maria Campaña.

