TENNIS
Andorra planta cara però cau contra Kosovo
Els tricolors guanyen el primer punt, però es queden sense ascens
Andorra va quedar-se sense opcions de pujar al grup 3 europeu de la Copa Davis després de caure per 2-1 davant de Kosovo al play-off d’ascens en una eliminatòria en què els tricolors no només van donar la cara, sinó que van tenir la gesta força a prop. De fet, l’equip nacional va arrencar enduent-se el primer punt després de l’espectacular triomf d’Èric Cervós davant de Jasin Jakupi en tres sets. El tennista va endur-se el primer al tie-break per 7-6 (7-2), va caure al segon per 3-6, però es va acabar enduent la mànega definitiva per 6-2, per donar així el primer triomf a Andorra.
“Ho hem tingut molt, molt a prop, com feia molts anys que no passava”
Al segon duel individual, Vullnet Tashi, el millor jugador en aquest grup 4 europeu, no va donar cap opció a Damien Gelabert i es va acabar imposant per 6-0 i 6-0. Per últim, i en el partit de dobles, Cervós i Gelabert van veure’s les cares amb Tashi i Doni Gashi en un partit igualat en què van plantar cara, però que es va acabar decantant a favor dels kosovars per petits detalls amb el 6-4 i 6-4 final en el marcador.
Un cop acabada la participació nacional en aquesta Copa Davis, el capità Jean-Ba Poux va manifestar que “ho hem tingut molt, molt a prop com feia molts anys que no passava”.
La següent gran cita del tennis nacional serà l’estrena de l’equip femení a la Billie Jean King Cup a partir de dilluns a Moldàvia. L’equip estarà format per Vicky Jiménez, Laura Pichel, Judit Cartañà i Maria Campaña.