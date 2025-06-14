MOTOCICLISME
Xavi Cardelús sortirà dissetè a la cursa de Supersport a Misano
Xavi Cardelús sortirà en 17a posició a la cursa del Campionat del Món de Supersport que se celebra aquest cap de setmana al circuit Marco Simoncelli de Misano. El pilot de l’equip Orelac Verdnatura va tenir una mala primera jornada a terres italianes i no va poder passar de la sisena fila de la graella de sortida a la prova que marca l’equador del Campionat del Món.
Havia patit una caiguda a l’entrenament
Cardelús, que havia caigut a l’entrenament del matí, va fer un millor temps d’1’38”010 que va deixar-lo a 0”891 del pilot més ràpid durant la jornada d’ahir, Jaume Masià. El pilot va assenyalar que “ha estat el pitjor divendres del que portem de temporada. La caiguda sense conseqüències al lliure del matí m’ha afectat un pèl la confiança”, i va agregar que “no hem tingut la millor de les estratègies i tot i que només m’han separat vuit dècimes de la pole, sortir 17è m’obligarà a mirar de remuntar”. La primera cursa serà avui a les 12.35 hores.