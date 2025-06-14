CURSES DE MUNTANYA
Victòries d’Antonsen i Bohard als 80 quilòmetres
El noruec i la francesa s’enduen les primeres curses a Ordino
La Trail 100 Andorra by UTMB va donar ahir el tret de sortida a l’edició del 2025 amb la celebració de la prova de 80 quilòmetres, que va coronar el noruec Morten Antonsen i la francesa Manon Bohard com a primers vencedors del cap de setmana. La plaça Major d’Ordino va acollir la sortida de la prova a les 8.00 hores, i després de 80 quilòmetres i 3.900 metres de desnivell positiu l’arribada tornava a ser també al centre de la vila ordinenca.
Les proves de 50 i 105 quilòmetres prenen avui el protagonisme
En el cas de la cursa masculina, Antonsen va dominar gairebé des de l’inici i es va acabar imposant amb un temps de 8 h 16’36”, superant en més de 15 minuts el segon classificat, Genís Porqueras, mentre que el tercer classificat va ser Mikel Auzmendi, que va entrar a 18 minuts. El Top 5 van tancar-lo també dos corredors espanyols, Ivan Calvo i Julen Calvo. Pel que fa a la prova femenina, Bohard va completar el recorregut en 9 h 43’17”, superant en més d’una hora Biborka Fazakas i Julia Langeder.
La Trail 100 Andorra by UTMB viurà avui la segona jornada de competició amb dues curses més. L’ultra de 105 quilòmetres amb inici a les 6.00 hores, i la prova de 50 quilòmetres amb inici a les 7.30 hores. Per a demà quedaran les de 10 i 21 quilòmetres, a més de les entregues dels premis de totes les categories que posaran el punt final a l’esdeveniment, que arriba enguany a la cinquena edició.