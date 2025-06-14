TRIAL
Sant Julià torna a ser l’epicentre de les dues rodes
Sant Julià de Lòria acull aquest cap de setmana una prova del Campionat d’Espanya de trial. Després de quedar-se sense opcions d’acollir una cita mundialista, la parròquia laurediana comptarà amb la participació de prop de 150 pilots de 14 categories diferents. La categoria reina serà la TR1, amb Jaime Busto com a principal favorit, i amb Gabriel Marcelli i Aniol Gelabert buscant la sorpresa. Les categories de base competiran avui i demà serà el torn de les d’adults.
Com a prèvia a la competició, Sant Julià de Lòria va acollir ahir una exhibició de trial amb el pilot Arnau Ferré i una signatura d’autògrafs.