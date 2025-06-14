REPORTATGE
Lluita contra els precedents
Només en una eliminatòria final d’ascens a Segona amb el format actual ha acabat pujant l’equip que havia disputat el partit de tornada com a visitant.
L’FC Andorra encetarà demà un gran repte en disputar la final del play-off d’ascens a Segona Divisió contra la Ponferradina, perquè més enllà d’enfrontar-se a un dels millors equips de la categoria, també haurà de lluitar contra els precedents estadístics. I és que des de l’estrena de l’actual format de les eliminatòries per pujar (aquesta serà la tercera temporada), només un dels quatre equips que han jugat el partit de tornada fora de casa ha aconseguit l’ascens a la categoria de plata del futbol espanyol.
La Primera RFEF va entrar en escena el curs 2021-2022 (quan els tricolors van pujar directes) i en aquella temporada els play-offs d’ascens van fer-se a partit únic i en una única seu (en aquell cas a Galícia amb partits a Riazor, Balaídos i A Malata). A partir de la següent campanya va instaurar-se el format actual amb semifinals i final a doble partit amb la tornada al camp del millor classificat, i en aquests dos anys només el Màlaga ha pogut aconseguir l’ascens a domcili. La temporada 2022-2023, els equips que van pujar via play-off van ser l’Alcorcón i l’Eldenc, amb els madrilenys guanyant el partit decisiu a casa al Castelló, i els alacantins empatant 3 a 3 davant del filial del Madrid i pujant per haver acabat millor a la lliga. Mentre que la temporada passada, el Còrdova va fer-se fort a casa per acabar pujant davant del filial del Barça, mentre que el Màlaga va ser l’únic conjunt capaç d’ascendir a domicili després d’empatar 2 a 2 davant del Nàstic de Tarragona en un duel que es va acabar decidint al tram final, quan el conjunt català estava a punt d’ascendir de categoria.
Els precedents són encara més sagnants si el que es pren com a referència són les semifinals. I és que en les vuit que s’han disputat durant les dues temporades anteriors, cap dels equips que van jugar la tornada fora de casa va ser capaç de classificar-se. En el cas del curs 2022-2023 van avançar els quatre conjunts que van jugar el partit decisiu com a local, l’Alcorcón davant del filial de la Reial Societat, el Castelló contra el Deportivo de la Corunya, l’Eldenc contra el Celta B, i el Madrid Castella contra el Barça B. L’any passat va passar el mateix, amb Nàstic de Tarragona, Màlaga, Còrdova i Barça Atlètic classificant-se per a la final després de jugar els duels de tornada com a locals.
Però més enllà dels precedents d’altres temporades, el conjunt tricolor s’agafa a l’actualitat i a l’estat de forma. I és que, al contrari del que va passar els últims anys, enguany dos equips sí que han aconseguit classificar-se per a la final del play-off jugant fora de casa la tornada. El primer, l’FC Andorra, que va imposar-se 0 a 1 a Eivissa sentenciant així l’eliminatòria contra el conjunt balear, i també el Nàstic de Tarragona, que va guanyar a Múrcia 0 a 1 després d’haver empatat 1 a 1 a l’anada.
PRÈVIA
El tècnic de l’FC Andorra, Beto Company, va mostrar-se convençut que l’equip tindrà demà el suport de l’afició i va manifestar que “és l’últim partit de la temporada a Andorra i és el moment de donar l’última empenta”, a més d’afegir que “jo no soc ningú per dir-li a l’afició que vingui, ja ho sé que vindrà i que no fallarà”. El tècnic, a més, va destacar que “els que puguin venir, i tant de bo siguin molts i estic convençut que així serà, que estiguin amb l’equip animant, i que notem el seu alè perquè després haurem d’anar al Toralín i la gent allà també empenyerà”. El club preveu superar l’entrada del partit de l’Eivissa.