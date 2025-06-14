PIRAGÜISME
Doria i Pellicer no passen a les finals de caiac de la Copa del Món de Pau
La delegació nacional va tancar una primera mala jornada de competició a la Copa del Món de piragüisme en eslàlom a Pau (França), on cap dels palistes va poder accedir a la final en caiac. En el cas de Mònica Doria, es va acabar veient condemnada pels quatre tocs acumulats que li van acabar suposant vuit segons de penalització. La palista va cloure amb un temps total de 114”63, a més de nou segons del millor temps, i a sis de passar a la final. Tampoc va tenir el seu dia Laura Pellicer, que va ser desqualificada després de remar enrere a l’inici del recorregut, quedant així sense opcions de passar de ronda. Per últim, el jove Nil Checa va seguir demostrant la seva progressió en la segona participació en una prova del circuit Mundial i va acabar en el 62è lloc de 82 palistes participants, igualant així el resultat assolit la setmana passada a la Seu d’Urgell.