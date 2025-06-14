PIRAGÜISME

Doria acaba desena a la final de canoa de la Copa del Món de Pau

La palista tricolor suma 56 punts i se situa en tretzena posició de la general

Baixada caiac Monica Doria
Mònica Doria ha acabat en desena posició a la final de canoa de la Copa del Món de Pau. La tricolor ha comès un error que l'ha penalitzat amb sis segons que l'han deixat lluny de les posicions de medalla. Tot i això, Doria suma 34 punts per a la general de caiac, que, amb els 22 que va arreplegar a la Seu d'Urgell, se situa amb un total de 56 punts, 1 més que l'inici de la temporada passada. La palista se situa en tretzena posició en el rànquing, empatada amb Woods a la dotzena. 

La tricolor també millora la seva puntuació en la general de caiac respecte a l'any passat i suma 63 punts, situant-se en novena posició.

