TENNIS
Andorra jugarà el play-off d’ascens contra Kosovo
Andorra disputarà el play-off d’ascens al grup 3 europeu de la Copa Davis després d’haver acabat en segona posició al grup A de la primera fase, i es veurà ara les cares davant de Kosovo. Tot i perdre dijous davant de l’Azerbaidjan, els tricolors tenien encara opcions d’acabar segons (els dos primers de cada grup passaven al play-off), però necessitaven un triomf dels azerbaidjanesos davant de San Marino, i aquest va acabar arribant per 0 a 3. Tamerlan Azizov i Kanan Gasimov van derrotar Filippo Tommesani i Marco de Rossi, respectivament, als duels individuals, mentre que Gasimov i Elvin Hasimov van imposar-se també al duel de dobles contra Tommesani i Matti Muraccini.
L’equip d’Andorra (amb Èric Cervós, Damien Gelabert i Pol Campamà, i Jean-Baptiste Poux com a capità) es veurà ara les cares davant de Kosovo a la recerca d’un lloc al grup 3 europeu de la Copa Davis. Els balcànics van acabar líders al grup B després d’haver guanyat els tres enfrontaments a la lligueta davant de Liechtenstein. Islàndia i Albània, i de no haver perdut ni un sol partit amb un global de 9 a 0.