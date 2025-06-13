RUGBI
El VPC incorpora Sébastien Caussé i renova Bruno Comas
El VPC Andorra comença a treballar de cara a la temporada vinent i va anunciar la primera incorporació a través de les xarxes socials. Es tracta de Sébastien Caussé, mig de melé de 35 anys que prové del rugbi francès i és interancional amb els isards. Després d’una llarga trajectòria al país veí del nord, el seu últim conjunt va ser l’RO Agathois de Federal 1, i des del club van destacar “la seva experiència i visió per liderar el joc”. L’altre moviment que l’entitat va anunciar va ser la renovació d’un dels jugadors, Bruno Comas, “un home compromès, amb experiència i molt caràcter dins i fora del camp”, segons el VPC. Tots dos seran sota les ordres de Dani Raya, que seguirà com a tècnic de l’equip.
Santiago Lugones serà el tècnic del segon equip
D’altra banda, el club també va anunciar que Santiago Lugones serà a partir de la temporada vinent l’entrenador del segon equip, fent així el salt del terreny de joc a la banqueta.