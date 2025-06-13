Encamp
Sis jugadors de la selecció espanyola masculina de waterpolo al primer Open Andorra
L’activitat ha reunit alumnes de segona ensenyança de l’escola andorrana d’Encamp, del col·legi Sant Ermengol i esportistes del club encampadà
El Primer Open Andorra de Waterpolo Escolar, organitzat per la Federació Andorrana de Natació, s'ha celebrat aquest divendres a Encamp amb la col·laboració del Club Waterpolo Taurons d’Encamp i del comú d’Encamp. L’activitat ha reunit alumnes de segona ensenyança de l’escola andorrana d’Encamp, del col·legi Sant Ermengol i esportistes del club encampadà.
L’esdeveniment ha comptat amb una visita especial: sis jugadors de la selecció espanyola masculina de waterpolo, acompanyats de l’entrenador David Martín, que aquests dies han realitzat una estada esportiva a les instal·lacions del Centre Esportiu del Pas de la Casa. Els jugadors Marc Larumbe, Unai Aguirre, Alberto Munárriz, Edu Lorrio, Miguel de Toro i Álex Bustos han volgut aprofitar la seva estada a la parròquia per assistir al torneig escolar, compartir estones de joc amb els infants i donar suport al foment de l’esport base.
El cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, ha donat la benvinguda als esportistes i els ha adreçat unes paraules d’agraïment, destacant la importància de poder comptar amb referents internacionals a prop dels joves esportistes de la parròquia. En reconeixement a la seva presència i implicació, cada jugador ha rebut un obsequi commemoratiu per part del comú. Per la seva banda, el seleccionador espanyol ha volgut correspondre aquest gest amb l’entrega d’una samarreta oficial de la selecció, signada per tots els jugadors, com a mostra d’agraïment per l’acollida i el suport rebut durant l’estada a Encamp.