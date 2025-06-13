FUTBOL
L’Andorra Senior Cup mourà més de 1.000 persones a la 15a edició
L’Andorra Senior Cup arribarà aquest cap de setmana a la 15a edició en plena forma i totalment consolidada com una de les cites claus de cada any. El torneig de futbol per a veterans impulsat per Talín Puyaltó tornarà a moure més de 1.000 persones entre els futbolistes dels 40 equips participants (28 a la categoria de més de 35 anys i 12 a la de més de 45) i els seus acompanyants. Entre els conjunts participants destaca el Tuvinyco de La Rioja, vigent vencedor i que compta amb futbolistes professionals, a més de diversos equips d’Espanya, França i Portugal. També tindrà representació Andorra amb un equip a cadascuna de les categories.
Com a novetat, a més de la Borda Mateu, enguany s’estrenarà com a instal·lació el camp de la Federació Andorrana de Futbol a la Massana (CE Francesc Vila), seu de la categoria de més de 45 anys.