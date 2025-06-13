FUTBOL

Govern s'avé a pagar el lloguer

Les converses entre l’executiu i l’Andorra perquè l’administració assumeixi, almenys, una part del cost de jugar a Encamp estan encaminades

Llotja de l’Estadi de la FAF amb representants del club i de Govern al duel contra l’Eivissa.

Llotja de l’Estadi de la FAF amb representants del club i de Govern al duel contra l’Eivissa.Fernando Galindo

Marc Basco


Andorra la Vella





Les converses perquè Govern sufragui la temporada vinent el lloguer de l’Estadi de la FAF perquè l’FC Andorra segueixi jugant al país estan encaminades, i la previsió és que s’acabin de tancar durant les pròximes setmanes un cop els tricolors acabin la competició. En aquestes negociacions que s’han d’acabar de lligar s’haurà d’establir quin percentatge o part acabaria assumint l’executiu i quina seria la fórmula, tot i que fonts del Govern van explicar al Diari que la idea actual és que s’acabi fent a través d’una subvenció. Aquí, però, entra un tercer actor en escena, la Federació Andorrana de Futbol. I és que Govern i l’FC Andorra estan encara pendents que la FAF estableixi un preu pel lloguer de la temporada vinent (pels dos partits de play-off és de 35.000 euros cadascun), i a partir d’aquí es començarà a estudiar “qui ha de sufragar què”, segons van explicar fonts coneixedores al Diari. En tot cas, un cop estigui definit el preu que demanarà la federació, i Govern i FC Andorra tanquin l’acord, es treballarà en la fórmula per fer aquest pagament, però el més possible és que s’acabi articulant a través d’una subvenció perquè el club pugui fer front a algunes de les despeses derivades de marxar a l’Estadi de la FAF d’Encamp. De totes maneres, les converses estan ara en espera que l’FC Andorra acabi el play-off i sàpiga a quina categoria jugarà, però la voluntat és poder presentar l’acord en una compareixença.

Govern i l'Andorra esperen la proposta de la FAF per acabar de tancar l'acord

Les converses encarrilades demostren el bon estat actual de la relació entre l’executiu i l’entitat tricolor després d’alguns moments d’estira-i-arronsa al llarg de la temporada, i des del Govern van mostrar la seva satisfacció per com s’estan desenvolupant aquestes trobades i pel fet que el club pugui quedar-se a Andorra, que sempre ha estat l’objectiu principal de l’administració. A més, des de l’administració també es veu amb bons ulls la possibilitat de fer un camp d’entrenament proper a l’Estadi de la FAF, fet que demostra “que l’FC Andorra té la voluntat de trobar una solució”.

ESTADI NACIONAL

LA NOVA GESPA, A FINAL DE JULIOL

Govern treballa amb la previsió que la gespa artificial de l’Estadi Nacional pugui començar a instal·lar-se durant les últimes setmanes de juliol i que estigui ja llesta per a l’inici de la temporada, a mitjan o final d’agost. A més, ara s’està acabant d’estudiar com quedarà la instal·lació, ja que algunes de les millores que va fer-hi l’FC Andorra quan va pujar a Segona Divisió es mantindran també al camp de la Baixada del Molí per als usos que hi haurà a partir del curs vinent.
