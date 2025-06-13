TENNIS
Derrota davant de l’Azerbaidjan per 3 a 0
Andorra va caure per 3 a 0 davant de l’Azerbaidjan a la segona jornada de la Copa Davis, que s’està celebrant al National Sport Park de Tirana (Albània), però manté encara les opcions d’acabar segona de grup i disputar el play-off. Al primer partit de la jornada, Tamerlan Azizov va imposar-se a Èric Cervós en dos sets (6 a 1 i 6 a 3), mentre que a l’altre duel d’individuals, Kanan Gasimov no va donar cap opció a Damien Gelabert (6 a 1 i 6 a 0). Per últim, a l’enfrontament de dobles, Cervós i Gelabert van perdre contra Azizov i Gasimov també en dos sets (6 a 2 i 6 a 4), certificant així la derrota tricolor.
L’equip nacional va acabar, així, la seva participació en aquesta lligueta de la Copa Davis, i ara haurà d’estar pendent de l’última jornada per saber si segueix endavant a la competició. Els tricolors necessiten que l’Azerbaidjan derroti avui San Marino per finalitzar en segona posició i enfrontar-se al vencedor de l’altre grup (a hores d’ara seria Kosovo) al play-off. En cas de triomf de San Marino, Andorra quedaria eliminada, ja que hi hauria un triple empat, però tindria menys partits guanyats.