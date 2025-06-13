CICLISME
La capital impulsa la Cronoescalada del Solà
Servirà de pròleg de la Mamba Bike Challenge de Joan Verdú
Andorra la Vella acollirà divendres 25 de juliol a la tarda la Cronoescalada del Solà, una nova prova impulsada pel comú de la capital que combinarà esport i un ambient lúdic, i que també servirà de pròleg de la Mamba Bike Challenge que impulsa Joan Verdú i que es disputarà dissabte i diumenge.
La inscripció a la cronoescalada serà gratuïta
Pel que fa a la cronoescalada, serà una “activitat esportiva i festiva” que també està pensada “per fomentar els hàbits saludables, promoure l’ús de la bicicleta i dinamitzar la vida a la parròquia”, segons va explicar el cònsol major de la capital, Sergi González. La sortida es farà des del Bici Lab i el tram cronometrat arrencarà al carrer Gravada de Tobira, seguit per Ciutat de Valls i Xavier Mestre Plana, fins a arribar a la part alta del rec del Solà, on hi haurà l’arribada. A més, a la zona de sortida del Bici Lab hi haurà una zona de village amb animacions, música i marxandatge. Les inscripcions estan limitades a 180 persones i seran gratuïtes.
L’endemà s’iniciarà la Mamba Bike Challenge que impulsa per tercer any Joan Verdú i que estrena una tercera opció de recorregut. Al de 6.000 metres de desnivell (coronant tots els ports del país de categoria especial) i de 10.000 (tots els ports del país), s’hi afegirà un de 14.000 metres de desnivell amb tots els ports del país i per tots els vessants. La previsió és tenir entre 50 i 100 corredors.