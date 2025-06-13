Motor
146 pilots participaran en el campionat d'Espanya de Trial de Sant Julià
La competició es desenvoluparà aquest cap de setmana als voltants de la cota 1.600 de Naturland
Sant Julià de Lòria ja fa olor de benzina. Aquest cap de setmana la parròquia acollirà la tercera prova del campionat d’Espanya de trial, cita pel qual es podran veure alguns dels millors especialistes de la disciplina. En la categoria reina, TR1, hi haurà alguns dels pilots que competeixen actualment en el campionat del món, com Jaime Busto o Gabriel Marcelli. En total, hi participaran 146 esportistes comptabilitzant totes les categories. La competició es desenvoluparà als voltants de la cota 1.600 de Naturland, amb les categories inferiors competint el dissabte (TR4, TR5, Cadet, Femení, Juvenil i Veterans) i les superiors, el diumenge (TR1, TR2, TR3, Júnior).
Com a aperitiu, aquest divendres a la tarda, la plaça de la Germandat ha estat l’escenari d’una exhibició de trial a càrrec del pilot mundialista Arnau Farré. A continuació, s'ha dut a terme una signatura d’autògrafs amb els principals pilots participants de la competició. Entre les figures més destacades hi havia el 37 vegades campió del món, Toni Bou. Tot i no competir aquest cap de setmana, Bou ha estat present en aquest acte, que ha servit per acostar els pilots al públic.
Pel que fa a la competició, el lideratge provisional de la màxima categoria (TR1) és per a Jaime Busto, quatre vegades campió d’Espanya i actual líder de la classificació amb 57 punts. El segueix de prop Gabriel Marcelli, vigent subcampió i amb 54 punts, i completa el podi provisional Aniol Gelabert, amb 45. També prendran part a la prova pilots destacats com Àlex Canales, Gerard Trueba i Pablo Suárez.
"La veritat és que és un terreny que a mi personalment m'agrada molt", ha esmentat Jaime Busto. "Hi ha hagut anys que ho he fet molt bé, hi ha hagut anys que ho he fet fatal, però bé, esperem que aquest any, al no ploure i en estar més sec, se'm pugui donar millor", ha relatat Busto, que està a l'expectativa de com seran les zones.
"Tinc molt bones expectatives perquè al final he tingut bons resultats altres temporades i també vinc d'unes bones carreres. El cap de setmana passat vaig tenir també bons resultats, em vaig notar molt bé a sobre de la moto i avui provant la moto m'he sentit a gust. Així que a falta de veure les zones, si el nivell és alt i les zones són complicades, crec que puc fer un molt bon trial", ha afirmat el pilot Gabriel Marcelli.
També hi seran presents esportistes andorrans. Com és el cas del júnior Edgar Garcia. Tot i que aquest és el seu primer any en aquesta categoria i de moment els resultats no l'estan acompanyant, el pilot explica que el fet de competir a casa la sensació és una diferent. "És diferent perquè estàs a casa i tens molta més pressió de la que tens a fora perquè al final estàs representant el teu país. Això et dona més pressió", ha descrit Garcia.
El campionat d'Espanya no passava per Sant Julià de Lòria des del 2019. En aquella ocasió Toni Bou va ser el vencedor.