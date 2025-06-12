FUTBOL
Marc Vales fa 100 partits amb la selecció i lamenta la derrota a Sèrbia
Marc Vales no va poder celebrar amb un bon resultat haver arribat a la fita històrica dels 100 partits com a internacional amb la selecció. La derrota per 3 a 0 contra Sèrbia, amb el hat-trick d’Aleksandar Mitrovic, va deixar amb mal regust el vestidor tricolor, que venia de l’excel·lent partit contra Anglaterra. “Anàvem amb la intenció de repetir moltes coses ben fetes de l’altre dia”, va explicar Vales, que va reconèixer que l’equip va patir, especialment en les accions laterals: “Hem patit bastant amb centres laterals, per dins, que no hem sabut aturar.” Tot i això, Vales va destacar els 100 partits amb la tricolor: “Estic molt content, la veritat, són molts anys de dedicació. Estar tan vinculat a la selecció significa molta dedicació, esforç i treball.” I va afegir que “no ha estat el premi que voldríem per a aquesta xifra, però estic molt orgullós de formar part d’aquest grup selecte de jugadors. Ara només queda seguir treballant fins que el cos aguanti i donar-ho tot”.
“No va ser el premi que volia pels 100 partits, però estic molt orgullós”