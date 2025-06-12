FUTBOL
L'Andorra Senior Cup arriba a la 15a edició
Mourà a més de 1.000 perones entre jugadors i acompanyants aquest cap de setmana
L'Andorra Senior Cup, el torneig de futbol per a veterans arriba enguany a la 15a edició en un campionat que se celebrarà aquest cap de setmana. En total hi haurà la participació de 40 equips (28 a la categoria de més de 35 anys, i 12 a la de més de 45 anys) i la presència de més de 1.000 persones entre jugadors i acompanyants. Enguany hi haurà conjunts d'Espanya, Portugal i França, a més de la presència de dos equips del país (un a cada categoria).Com a novetat, a més de disputar-se als camps de la Borda Mateu, com és habitual, l'Andorra Senior Cup tindrà també partits al camp de la FAF (CE Francesc Vila) de la Massana, en comptes del camp del Centre de Tecnificació d'Ordino.
L'organitzador del torneig, Talín Puyaltó, ha explicat que "és un torneig molt familiar, i no busquem tant la competitivitat, ja que preferim que potser hi hagi menys qualitat futbolística, però que la humana destaqui" i ha afegit que "ara potser no toca ja competir tant, toca gaudir, no fer-se mal i gaudir de l'oci al país, que també és una cosa que mirem molt". De la seva banda, el futbolista Víctor Vázquez, participant també al torneig, ha assenyalat que "estic molt content d'estar aquí perquè és un torneig que està organitzat de manera increïble".