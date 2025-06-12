AUTOMOBILISME
L’ACA obre les inscripcions per a la Pujada a Arcalís
La comissió esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA Club) ha obert les inscripcions per competir a la Pujada a Arcalís, que se celebrarà el pròxim 28 de juny. Aquesta ascensió emblemàtica, que desafia mecànica i pilotatge, puntuarà exclusivament per al Campionat d’Andorra d’automobilisme de muntanya (CAAM). Amb un traçat altament tècnic, un desnivell exigent i una altitud que s’apropa als 2.500 metres, la Pujada a Arcalís és considerada una de les proves més espectaculars del calendari automobilístic. Aquesta serà la segona competició del CAAM 2025, després de la cursa d’Arinsal, i precedirà les pujades de Beixalís i de la Peguera.