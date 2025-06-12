NATACIÓ
La federació limitarà els mandats presidencials
La reforma estatutària impulsa el relleu generacional i la paritat
L’assemblea extraordinària de la Federació Andorrana de Natació (FAN) va aprovar una important reforma dels estatuts, impulsada per la junta actual encapçalada pel president, Joan Clotet. Els canvis tenen com a objectiu reforçar la transparència, garantir la igualtat de gènere i afavorir el relleu generacional dins de l’estructura federativa. Amb el nou text, i tal com va avançar el Diari, s’estableix que el president de la FAN només podrà exercir un màxim de quatre mandats, mentre que l’edat límit per poder presentar candidatura a la presidència serà de 72 anys. Aquesta mesura busca afavorir la renovació i evitar perpetuacions al capdavant de la federació.
“Els nous estatuts ens apropen a ser una federació més transparent i igualitària”
Pel que fa a la composició de la junta directiva, els nous estatuts fixen que haurà d’estar formada per un mínim del 30% de representants d’un dels dos sexes. Amb un mínim de set membres, això implicarà que com a mínim hi hagi quatre persones d’un sexe i tres de l’altre, garantint una presència equilibrada i efectiva. A banda de les reformes estatutàries, l’assemblea també va donar llum verd als comptes corresponents a l’exercici del 2024 i, de cara al 2025, el pressupost previst és de 295.000 euros, i es va acordar fer pública la informació econòmica al nou web de la FAN per afavorir la transparència. “Hem de celebrar aquests nous estatuts perquè ens apropen a ser una federació més transparent i igualitària”, va destacar Clotet, que va defensar que la junta sempre ha tingut clara la necessitat d’avançar en aquests valors.