NATACIÓ

La federació limitarà els mandats presidencials

La reforma estatutària impulsa el relleu generacional i la paritat

L’assemblea extraordinària celebrada a Ordino.

L’assemblea extraordinària de la Federació Andorrana de Natació (FAN) va aprovar una important reforma dels estatuts, impulsada per la junta actual encapçalada pel president, Joan Clotet. Els canvis tenen com a objectiu reforçar la transparència, garantir la igualtat de gènere i afavorir el relleu generacional dins de l’estructura federativa. Amb el nou text, i tal com va avançar el Diari, s’estableix que el president de la FAN només podrà exercir un màxim de quatre mandats, mentre que l’edat límit per poder presentar candidatura a la presidència serà de 72 anys. Aquesta mesura busca afavorir la renovació i evitar perpetuacions al capdavant de la federació.

“Els nous estatuts ens apropen a ser una federació més transparent i igualitària”
Joan Clotet, President de la FAN
 

Pel que fa a la composició de la junta directiva, els nous estatuts fixen que haurà d’estar formada per un mínim del 30% de representants d’un dels dos sexes. Amb un mínim de set membres, això implicarà que com a mínim hi hagi quatre persones d’un sexe i tres de l’altre, garantint una presència equilibrada i efectiva. A banda de les reformes estatutàries, l’assemblea també va donar llum verd als comptes corresponents a l’exercici del 2024 i, de cara al 2025, el pressupost previst és de 295.000 euros, i es va acordar fer pública la informació econòmica al nou web de la FAN per afavorir la transparència. “Hem de celebrar aquests nous estatuts perquè ens apropen a ser una federació més transparent i igualitària”, va destacar Clotet, que va defensar que la junta sempre ha tingut clara la necessitat d’avançar en aquests valors.

