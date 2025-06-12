CICLISME
La Cronoescalada del Solà s'estrena amb la Mamba Challenge de Verdú
El 25 de juliol serà el torn per la pujada a la capital, i els dos dies següents es farà la cursa impulsada per l'esquiador
Andorra la Vella viurà un cap de setmana farcit de ciclisme del 25 al 27 de juliol amb la primera edició de la Cronoescalada del Solà, que servirà com a pròleg de la Mamba Challenge que impulsa Joan Verdú. Pel que fa a la Cronoescalada del Solà, es farà el divendres 25 a la tarda amb inici al Bici Lab i arribada al Rec del Solà en el que es vol que sigui "una jornada festiva", segons ha explicat el cònsol Major de la capital, Sergi González. A més, l'esquiador de la FAE ha destacat que "tenim limitades les inscripcions a 180 participants i esperem arribar-hi".
Aquesta nova prova farà també d'aperitiu de la Mamba Challenge, que es farà dissabte 26 i diumenge 27 amb tres recorreguts. El primer tindrà 6.000 metres de desnivell amb tots els ports del país de categoria especial, després n'hi haurà un de 10.000 metres de desnivell amb tots els ports del país, i com a novetat hi haurà un traçat extrem amb 14.000 metres de desnivell on es pujaran tots els ports del país per totes les vessants. En aquest cas, la previsió de Verdú és poder arribar a uns 50 o 100 participants.
Les inscripcions a la cronoescalada són gratuïtes, mentre que per a la Mamba Challenge tindran un cost de 20 euros. En tots dos casos poden fer-se a www.lamambachallenge.com.