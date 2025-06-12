TENNIS
Andorra suma la primera victòria a la Copa Davis
L’equip andorrà, que va guanyar dos partits, s’enfrontarà avui a l’Azerbaidjan
L’equip andorrà de Copa Davis va aconseguir el primer punt a la fase de classificació del grup IV europeu de la competició després de superar San Marino per 2 a 1, en una eliminatòria que es disputa a Tirana (Albània).
Èric Cervós, molt sòlid i ordenat, va donar avantatge a Andorra amb una victòria treballada davant Mattia Muraccini per 6 a 3 i 6 a 1 en el primer partit. Tot i això, San Marino va empatar l’eliminatòria gràcies al triomf de Marco de Rossi, un tennista d’un nivell superior als andorrans, contra un molt seriós Damien Gelabert per 6 a 2, 3 a 6 i 6 a 0. El punt decisiu va arribar en el partit de dobles, en què Cervós i Gelabert van formar parella per imposar-se amb autoritat a De Rossi i Filippo Tomessani per 6 a 4 i 6 a 1, assegurant així la victòria global als tricolors per 2 a 1.
“Estem molt contents i el treball fet aquests anys comença a donar resultats”
Amb aquest resultat, Andorra es manté amb opcions de classificació, però tot dependrà de l’enfrontament d’avui contra l’Azerbaidjan. En cas de derrota, podria produir-se un triple empat si San Marino derrota també l’Azerbaidjan, una situació que es resoldria segons el nombre de partits o, posteriorment, de sets guanyats. El capità de l’equip andorrà, JeanBa Poux, va valorar molt positivament el resulta i la victòria davant San Marino i va reconèixer estar “molt contents, la veritat. Tot plegat ha estat un pèl inesperat, tot i que estem fent bona feina des de fa uns anys i crec que aquest resultat demostra que la feina feta comença a donar resultats. Així que crec que la victòria és molt merescuda”. Andorra, per tant, manté les opcions intactes per al play-off.