GOLF
Una trentena de jugadors opositaran a l’Alps Tour
Prop de 30 jugadors amateurs competiran del 19 al 21 de juny al WAGR Aravell Andorra Open, una prova masculina puntuable per al World Amateur Golf Ranking que es jugarà a 54 forats, és a dir, a 18 per cadascun dels dies de competició, en la modalitat Stroke Play al camp d’Aravell. Els dos primers classificats tindran el premi d’obtenir una plaça per jugar l’Aravell Andorra Open by Creand, prova del circuit Alps Tour, sempre que no hi estiguin inscrits i tinguin un hàndicap inferior a 2,4. El torneig ofereix així una oportunitat directa per fer el salt al golf professional.