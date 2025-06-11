CURSES DE MUNTANYA
La Trail 100 Andorra comptarà amb 3.200 inscrits i cinc distàncies
La cinquena edició de la Trail 100 Andorra, que se celebrarà aquesta setmana amb sortida i arribada a Ordino, ha exhaurit les inscripcions mesos abans de la celebració, confirmant així la consolidació de la prova com una de les grans cites del calendari internacional de trail running. En total, participaran 3.121 corredors de més de 90 nacionalitats en un esdeveniment que forma part del prestigiós circuit UTMB World Series. La cursa oferirà cinc distàncies adaptades a tots els nivells (105, 80, 50, 21 i 10 quilòmetres) i la gran demanda de places evidencia, segons Agustí Pérez, director regional del sud d’Europa per The Ironman Group, “la confiança i la passió per la muntanya que ha generat la prova en només cinc anys”.
Ja fa alguns mesos que els dorsals s’havien exhaurit
En la distància reina de 105 quilòmetres destacaran noms com Pau Capell, el canadenc Christian Mayer i Michaela Wolf, mentre que en els 80 competiran, entre d’altres, Jean-Philippe Tschumi, Ben Dhiman i Virginia Pérez Mesonero; als 50, Ari Fenés buscarà repetir victòria, i en els 21, Sheila Avilés, Anna Comet i Vincent Loustau són alguns dels noms més destacats de la graella de sortida.