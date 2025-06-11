TENNIS
San Marino, primer rival d’Andorra a la Copa Davis
La selecció andorrana inicia avui a Tirana (Albània) la participació en el grup 4 europeu amb un primer enfrontament contra San Marino. L’equip està format per Èric Cervós, Damià Gelabert i el jove Pol Campamà, que s’incorpora després de la lesió de Pablo Carrascosa i la renúncia de Guillem Davasse. El capità-jugador, Jean-Baptiste Poux, completa la convocatòria i només competirà en cas de necessitat. Així, Andorra ha quedat enquadrada en un grup de tres equips, juntament amb San Marino i l’Azerbaidjan, i la competició, que es disputa des d’avui fins dissabte, es juga en format de lligueta i els dos equips guanyadors de les semifinals obtindran l’ascens al grup III europeu per a la pròxima temporada. “És un grup de tres, però molt exigent. Si guanyem contra San Marino tindrem opcions de disputar el play-off”, va apuntar Poux.