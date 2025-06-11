NATACIÓ
Els Masters de la FAN sumen onze medalles a Barcelona
L’equip de nedadors Master de la FAN va tancar una actuació excel·lent al Campionat de Catalunya, amb un balanç total d’onze medalles: cinc d’or, quatre de plata i dues de bronze. La gran protagonista va ser Estela Montejo (+50), que va aconseguir tres ors a les proves de 50 lliures, 50 esquena i 50 braça. També va destacar Jordan Lecoq (+25), amb dues medalles d’or (50 braça i 50 papallona) i una plata als 50 lliures.
Per part seva, Ayça Aydın Özdökmeci (+35) va aconseguir sumar tres medalles de plata en una actuació molt consistent, als 50 braça, 50 papallona i 100 papallona. Eszter Abraham (+45) va tancar el podi andorrà amb dues medalles de bronze, una als 400 lliures i una altra a la prova dels 100 esquena.