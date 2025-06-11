FUTBOL
Comencen els treballs d’adequació al Nacional
S’està retirant la gespa natural i pròximament s’instal·larà l’artificial
Les màquines van entrar ahir a l’Estadi Nacional per iniciar els treballs d’adequació i retirar la gespa natural, molt malmesa després d’una temporada marcada per l’activitat de l’FC Andorra i, especialment, per l’impacte de la cerimònia d’inauguració dels Jocs dels Petits Estats. Aquesta intervenció suposa un punt d’inflexió clau i implica definitivament la impossibilitat que l’equip tricolor pugui continuar jugant al Nacional la temporada vinent, independentment de si aconsegueix o no l’ascens a la Segona Divisió. Retirar la gespa tindrà un cost de 107.838,52 euros, una xifra 8.876 euros superior als 98.961,58 previstos inicialment pel Govern i, així, les obres han començat gairebé una setmana més tard del que estava inicialment previst. A més de l’extracció de la superfície natural híbrida, els treballs inclouen el desmuntatge de la bastida per a retransmissions televisives, la retirada de la grava, dels tubs de rec i calefacció, les bases de les porteries actuals, les rampes d’accés al camp des dels vestidors i la realització de nous forats per als suports de les porteries.
Un cop finalitzada aquesta primera fase, s’instal·larà una nova superfície de gespa artificial amb un cost de 356.911,27 euros.