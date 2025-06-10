Futbol
La selecció cau a Sèrbia davant un Mitrovic terminal (3-0)
Un 'hat trick' del davanter de l'Al-Hilal liquida una Andorra sense continuitat
Aleksandar Mitrovic, amb tres gols -dos a la primera part- ha resultat decisiu en la derrota de la selecció al Gradski stadion Dubočica davant Sèrbia per 3 a 0, en el segon partit de la finestra i el quart que disputa el grup de Koldo Álvarez de Eulate en la fase de classificació per al Mundial 2026. Des del xiulet inicial, el partit ha agafat el color vermellós de les ocasions locals i Mitrovic, animal d’àrea, ha fet mal ja ben d'hora quan, al minut 12, ha recollit una pilota morta després d’una combinació entre Katai i Vlahovic per fer l’1-0. I com si la ferida no hagués estat prou fonda, el davanter de l’Al-Hilal hi ha tornat amb un cop de cap imparable a la sortida d’un córner, deixant enrere Moi San Nicolás i imposant la seva llei aèria per al 2-0 (24’).
A la represa, el partit, definitivament, ha quedat sentenciat amb un penal validat pel VAR per mans de Biel Borra a xut de Vlahovic. Mitrovic no ha fallat i ha col·locat el 3 a 0 al minu 53. Amb Sèrbia aixecant el peu de l'accelerador i Andorra, lluitadora, però amb la tovallola a la mà per llençar-la, el partit ja ha finalitzat sense més ensurts i amb l'única bona notícia en clau tricolor dels 100 partits com a internacional de Marc Vales.
FITXA TÈCNICA
SÈRBIA, 3: Petrovic, Stojic, Milenkovic, Pavlovic, A. Zivkovic, Terzic, Gudelj, Lukic, Vlahovic, Katai i Mitrovic.
ANDORRA, 0: Iker Álvarez, Ian Olivera, Max Llovera, C+hristian García, Moi San Nicolás, Borra, Marc Vales, A. Rodrigo, Guillaume, Eric Vales i Cervós.
CANVIS: S. Mitrovic per Terzic (60’); Racic per Katai (61’); A. Maksimovic per Gudelj (61’); Simic per Stojic (76’) i Stulic per Mitrovic (83’) -Sèrbia-; De las Heras per E. Vales (66’); Álex Martínez per A. Rodrigo (66’); Cucu per Guillaume (67’); Dacu per Cervós (79’) i Joao Teixeira per Marc Vales (87’) -Andorra-.
GOLS: 1-0, Mitrovic (12’); 2-0, Mitrovic (24’); 3-0, Mitrovic, de penal (53’)
ÀRBITRE: Aliyar Aghayev (Azerbaidjan)
TARGETES: Groga a Racic - Sèrbia-; E. Vales -Andorra-
ESTADI: Gradski Stadion Dubocica, amb uns 6.500 espectadors.