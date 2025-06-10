CICLISME
Raquel Balboa es queda a un pam del Top 20 a Estella
L’Andona Racing va mostrar una clara progressió a la Copa d’Espanya disputada a Estella, amb una actuació destacada en la categoria elit. Raquel Balboa es va quedar a les portes del Top 20, confirmant el seu bon moment de forma, Anna Albalat va finalitzar en 49a posició i Sílvia Zúñiga, tot i no poder acabar la cursa, va demostrar esforç i compromís.
En categoria júnior, Candela Pérez va ser protagonista d’una escapada i va contribuir a formar el grup que es jugaria la victòria, i Ares Rovira també va participar, sumant minuts de competició i experiència. Paral·lelament, Isis Barraldés va disputar i acabar la Volta a Catalunya.