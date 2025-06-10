FUTBOL
Ponferradina, darrer escull per a l’ascens
L’anada serà diumenge a les 17.00 hores a Encamp i la tornada a El Toralín, dissabte 21 a les 20.30
El camí per tornar al futbol professional, només una temporada després del descens, ja té el darrer obstacle definit per a l’FC Andorra. La Ponferradina serà el rival a la final del play-off per pujar a la Segona Divisió, amb l’anada que es disputarà aquest diumenge a les 17.00 hores a l’Estadi de la FAF i una tornada que serà dissabte 21 a les 20.30 hores a El Toralín.
Amb el triomf a Eivissa, els tricolors van completar una eliminatòria patida, encara que el resultat global indiqui el contrari, que els acosta a l’objectiu somiat. “Estem a un passet, ja està, no hi ha més. Són els dos últims partits”, assenyala el tècnic, Beto Company, apel·lant a l’ambició col·lectiva i la perseverança d’un grup que treballa des de l’agost amb l’únic objectiu de tornar a Segona. Tot i que l’FC Andorra ja coneix bé la Ponferradina, per haver-s’hi enfrontat dos cops durant la lliga regular, el repte no serà menor. “Els coneixem, amb la qual cosa no hi ha factor sorpresa. Hauríem preferit l’Antequera pel tema del factor empat, però estem tranquils. Ens agrada l’estadi, sabem que serà una tornada potent, amb un camp ple i un molt bon ambient”, va assegurar Company. De fet, el tècnic tricolor tancarà el cercle a Ponferrada, ja que el seu debut com a primer entrenador de l’Andorra després de la destitució de Ferran Costa va ser el 26 de gener a El Toralín, amb derrota tricolor per 1 a 0.
L’eliminatòria davant l’Eivissa va portar l’equip a la final i al límit amb dos moments clau. El gol de Lautaro –ja en suma 14– i, sobretot, el que es va viure abans a la primera part i el penal que Nico Ratti va aturar a Bebé: “Els petits detalls marquen i vaig poder estar encertat en el penal i aquest va ser un punt d’inflexió per a nosaltres.” Sobre l’acció des dels onze metres, el porter va destacar: “Va ser una combinació d’intuïció i estudi. Ja els havíem mirat una mica amb el Dani [Ortiz, entrenador de porters] i per sort va sortir bé.” Curiosament, l’altra plaça d’ascens a Segona Divisió sortirà de la final entre el Nàstic de Tarragona i la Reial Societat B, dos equips que també –igual que la Ponferradina– van estar enquadrats al grup 1 de Primera RFEF amb l’FC Andorra. “Les dues finals les disputarem els equips del nostre grup i això diu molt del nivell que hi ha hagut. Ha estat un any dur, però per això som aquí, per donar el màxim fins al final”, va apuntar Ratti, que va voler fer una crida a l’afició. “És un context ideal, somiat per tothom. Necessitem i volem que l’afició ompli l’estadi d’Encamp i com més siguem, molt millor.”
