Automobilisme
Obertes les inscripcions per a la Pujada a Arcalís
La data límit per apuntar-se és el 23 de juny al migdia
La comissió esportiva de l'Automòbil Club d'Andorra (ACA Club) ha obert les inscripcions per a la Pujada a Arcalís, que tindrà lloc el pròxim 28 de juny. Les inscripcions es tancaran el 23 de juny al migdia. L'ascensió puntua exclusivament per al Campionat d'Andorra d'Automobilisme de Muntanya (CAAM). La prova es disputarà a la CS-380 i té una llargada de 3 quilòmetres amb un pendent mitjà del 6%. La classificació es realitzarà amb la millor pujada de les quatre de la cursa, apunta l'ACA Club.