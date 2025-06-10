KARATE
Més de 160 competidors a la Karate Xavi Andorra Cup
El Prat Gran d’Escaldes-Engordany va acollir amb èxit la quarta edició de la Karate Xavi Andorra Cup, una competició que es consolida com una referència en el karate de promoció. El torneig va comptar amb 164 participants provinents d’Andorra, Espanya i França, i va destacar tant per l’elevat nivell esportiu com per l’ambient de convivència i formació. Xavi Herver, responsable de l’organització, va fer una valoració molt positiva: “Va anar molt bé, els clubs van acabar molt contents i no vam tenir problemes importants en l’àmbit arbitral ni lesions. Tot va funcionar amb harmonia”. També va celebrar que “els que havien de fer un pas més el van fer. Estem molt il·lusionats amb el rendiment”.
“Els clubs van acabar contents i estem il·lusionats amb el rendiment”