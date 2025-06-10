AUTOMOBILISME
Frank Porté, el millor dels debutants a Zandvoort
El jove pilot es va imposar a les dues curses i va fregar el podi absolut
Frank Porté va brillar en la segona cita de la Porsche Carrera Cup Benelux, disputada al mític circuit de Zandvoort. El jove pilot andorrà es va imposar amb autoritat en la categoria rookie en les dues jornades disputades pujant al graó més alt del podi en ambdues curses i acostant-se a les primeres posicions absolutes del campionat.
“Marxo de Zandvoort amb molta confiança i amb ganes de seguir lluitant pel podi general”
Des dels entrenaments privats, Porté va mostrar un rendiment sòlid i competitiu, mantenint-se entre els millors temps de la seva categoria i també en la classificació general. Va demostrar una gran capacitat d’adaptació a les condicions canviants de pista, combinant trams secs i pluja amb maduresa i velocitat i a la primera cursa, en sec, va finalitzar setè de la general i primer entre els rookies. L’endemà, sota la pluja, va escalar fins a la cinquena posició absoluta, repetint victòria de debutant. Amb aquests resultats, Porté, que consolida el lideratge en la classificació rookie, va explicar que “marxo de Zandvoort amb molta confiança i ganes de seguir lluitant pel podi general”, i va destacar que a Zandvoort “el més important era recuperar punts després del que va passar a Spa i hem aconseguit la màxima puntuació possible en rookie”.