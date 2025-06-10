FUTBOL
Amb la confiança intacta
La selecció visita Sèrbia, en la quarta jornada del Premundial, després del bon regust deixat davant Anglaterra
Després d’una actuació notable i carregada d’orgull contra Anglaterra, la sotscampiona d’Europa, la selecció andorrana afronta avui un nou repte (20.45 h) davant Sèrbia al Gradski stadion Dubocica de Leskovac, en la quarta jornada de la fase de classificació del Mundial del 2026.
“Volem, sobretot, tornar a competir i mostrar moltes de les coses que vam fer contra Anglaterra”
L’equip de Koldo Álvarez de Eulate ha arribat a terres sèrbies amb una bona injecció de moral, convençut que pot tornar a oferir un partit competitiu com el que va signar a l’RCDE Stadium davant els anglesos, tot i la derrota mínima. “L’objectiu ara és refermar-se en el treball fet contra Anglaterra. Al final, nosaltres vam proposar un partit molt difícil per a ells com a selecció i crec que vam estar impecables, vam fer un treball defensiu molt, molt bo, i sobretot volem fer una pas endavant: ajuntar passades, tenir ocasions i, per què no, marcar i intentar puntuar”, va apuntar Marc Vales. El futbolista de l’Atlètic Lleida, que podria sumar avui el seu partit 100 amb la samarreta de la selecció, va afegir que aquesta és, segurament, “la finestra més dura de tota la fase, però tenim una bona barreja de jugadors joves i veterans, tots estan preparats. Aquesta convocatòria està feta per això, per tenir rotacions si cal, i tot el grup està preparat per al que faci falta”. Pel que fa al seu possible centenari amb l’absoluta, Vales va comentar que “és una xifra màgica. És cert que no deixa de ser un partit més, però implica una carrera molt llarga a les espatlles, molts anys a la selecció, i és un petit premi. Ho valoro com un partit més, però és un reconeixement al treball, a l’esforç i a la dedicació per aquest escut”. El seleccionador, Koldo Álvarez de Eulate, va posar l’accent a poder repetir la intensitat i l’ordre mostrats davant Anglaterra i va apuntar, amb la voluntat de consolidar les bones sensacions i sumar algun punt que reforci la feina feta, que “primer cal saber de quina manera podem arribar de la millor forma al partit contra Sèrbia i, sobretot, tornar a competir. Intentar veure moltes de les coses que ja vam mostrar l’altre dia i afegir-hi algun detall més que ens pot fer créixer”. L’exigència, evidentment, tornarà a ser màxima davant una Sèrbia que, dirigida per Dragan Stojkovic, va debutar a la fase classificació amb un empat sense gols davant Albània a Tirana, i que presenta un ventall de futbolistes d’altíssim nivell i experiència a les grans lligues europees com Maksimovic del Panathinaikos i amb passat a València i Getafe, Gudelj del Sevilla, Jovic del Milan o Vlahovic de la Juventus. Sèrbia arriba necessitada per aconseguir el triomf després d’obtenir només un punt a Albània, per opositar a la segona plaça i mantenir opcions de discutir el lideratge del grup K a Anglaterra.
La sub 21, a Moldàvia
També la selecció andorrana sub 21 haurà de gestionar el segon compromís de la finestra internacional, en aquest cas a la fase de classificació per a l’Eurocopa del 2027. Al primer partit, els nois d’Eloy Casals van patir una derrota per la mínima (1-0) a Astana, davant del Kazakhstan amb un solitari gol d’Olzhas Baibek als 11 minuts i avui, a partir de les 19.00 hores, buscaran els primers punts a Nisporeni davant Moldàvia