TENNIS
Vicky Jiménez cau a la final del W125 Makarska
L’andorrana no va tenir cap opció i perd la segona final del 2025
Vicky Jiménez Kasintseva no va poder arrodonir una gran setmana a Makarska (Croàcia) i va caure amb claredat a la final del torneig WTA 125 davant la txeca Sara Bejlek, número 188 del rànquing mundial. El duel es va resoldre en tan sols 56 minuts, amb un marcador contundent de 6-0 i 6-1 que no va deixar cap espai a la competitivitat de l’andorrana, 146 del món. Vicky es va veure superada des de l’inici, sense trobar sensacions ni ritme, amb moltes errades i va acusar el desgast acumulat durant els darerrs dies. Bejlek, per la seva banda, va mostrar un tenis molt sòlid i agressiu, dominant des del fons de pista i aprofitant cada oportunitat per colpejar Jiménez, que no va poder estar a dins del partit en cap moment. A la segona mànega, Vicky va aconseguir trencar el servei de la seva rival al tercer joc, però li va resultar impossible mantenir la inèrcia i va acabar cedint amb estrèpit també al segon set.
Després dels Jocs dels Petits Estats, disputats sobre pista dura, Jiménez ha tornat a la terra batuda, on ha assolit la seva segona final del 2025, després de la disputada a Antalya, on va perdre contra Olga Danilovic (6-2, 6-3). Ara, Vicky centra els esforços a preparar el seu debut amb Andorra a la Billie Jean King Cup.