Vicky Jiménez cau a la final del W125 Makarska

L’andorrana no va tenir cap opció i perd la segona final del 2025

Vicky Jiménez, aquesta setmana en un partit anterior del torneig.

Vicky Jiménez, aquesta setmana en un partit anterior del torneig.

Ivan Álvarez
Ivan Álvarez
Andorra la Vella

Vicky Jiménez Kasintseva no va poder arrodonir una gran setmana a Makarska (Croàcia) i va caure amb claredat a la final del torneig WTA 125 davant la txeca Sara Bejlek, número 188 del rànquing mundial. El duel es va resoldre en tan sols 56 minuts, amb un marcador contundent de 6-0 i 6-1 que no va deixar cap espai a la competitivitat de l’andorrana, 146 del món. Vicky es va veure superada des de l’inici, sense trobar sensacions ni ritme, amb moltes errades i va acusar el desgast acumulat durant els darerrs dies. Bejlek, per la seva banda, va mostrar un tenis molt sòlid i agressiu, dominant des del fons de pista i aprofitant cada oportunitat per colpejar Jiménez, que no va poder estar a dins del partit en cap moment. A la segona mànega, Vicky va aconseguir trencar el servei de la seva rival al tercer joc, però li va resultar impossible mantenir la inèrcia i va acabar cedint amb estrèpit també al segon set.

Després dels Jocs dels Petits Estats, disputats sobre pista dura, Jiménez ha tornat a la terra batuda, on ha assolit la seva segona final del 2025, després de la disputada a Antalya, on va perdre contra Olga Danilovic (6-2, 6-3). Ara, Vicky centra els esforços a preparar el seu debut amb Andorra a la Billie Jean King Cup.

